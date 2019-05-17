السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الحديدة لقي ستة عناصر من ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مصرعهم أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع تمركز قوات الجيش الوطني اليمني في محافظة الحديدة غربي اليمن. وأفاد موقع ( سبتمبر نت ) التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن قوات الجيش الوطني نجحت في إفشال محاولة تسلل لعناصر حوثية صوب مواقع قوات الجيش شرقي المحافظة. وأشار الموقع إلى أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تشن بشكل مستمر هجمات قتالية على مواقع قوات الجيش الوطني اليمني في أماكن متفرقة من الحديدة، تنتهي بالفشل، وخسائر فادحة في الأرواح والعتاد.



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كانت هذه تفاصيل خبر مصرع ستة عناصر من ميليشيا الحوثي الإرهابية في محاولة تسلل شرق مدينة الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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