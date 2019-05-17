بعد تعنت الدوحة.. السعودية ترحب بالقطريين في مطار الملك عبدالعزيز

القاهرة - مصراوي: أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، عن ترحيب المملكة بالمواطنين القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة. وقالت الوزارة، حسبما ذكرت "سكاي نيوز"، إن المواطنين القطريين بإمكانهم حجز خدمات العمرة بشكل مباشر عند وصولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة دون الحاجة إلى التسجيل الإلكتروني.

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