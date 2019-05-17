الحكومة الفنزويلية: اقتحام مقر السفارة في واشنطن انتهاك للقانون الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كاراكاس (أ ش أ)

أدانت الحكومة الفنزويلية اقتحام مقر سفارتها في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقالت الحكومة الفنزويلية - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية الخميس - إن اقتحام مقر سفارة كاراكاس في العاصمة الأمريكية واشنطن يعد انتهاكا للقانون الدولي، مؤكدا أنها سترد حسب ما يقضي به القانون الدولي وأمام المحاكم الدولية.

وكانت الشرطة الأمريكية قد اقتحمت - في وقت سابق اليوم - السفارة الفنزويلية في واشنطن، لاعتقال ناشطين مؤيدين لرئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو.