الحكومة الفنزويلية: اقتحام مقر السفارة في واشنطن انتهاك للقانون الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كاراكاس (أ ش أ)
أدانت الحكومة الفنزويلية اقتحام مقر سفارتها في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وقالت الحكومة الفنزويلية - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية الخميس - إن اقتحام مقر سفارة كاراكاس في العاصمة الأمريكية واشنطن يعد انتهاكا للقانون الدولي، مؤكدا أنها سترد حسب ما يقضي به القانون الدولي وأمام المحاكم الدولية.
وكانت الشرطة الأمريكية قد اقتحمت - في وقت سابق اليوم - السفارة الفنزويلية في واشنطن، لاعتقال ناشطين مؤيدين لرئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو.
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