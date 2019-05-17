الاتحاد الأوروبي: انسحاب الحوثيين من موانئ البحر الأحمر خطوة جيدة

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل (أ ش أ)

اعتبر الاتحاد الأوروبي أن الانسحاب الأحادي الجانب للحوثيين من موانئ البحر الأحمر الثلاثة، يشكل إشارة إيجابية توحي بتقدم نحو تنفيذ اتفاقية ستوكهولم.

وأشار الاتحاد - في بيان صدر عن المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موجيريني، نقلته وكالة أنباء /آكي/ الايطالية - إلى أهمية هذه الخطوة لدفع العملية السياسية إلى الأمام.

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وجاء في البيان أن "الاتحاد الأوروبي يذكّر جميع الأطراف بأهمية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب أي أعمال يمكن أن تًسهم في التصعيد".

ولفت الأوروبيون النظر إلى موقفهم الذي يدين بشدة الهجمات على منشآت نفطية سعودية تبناها الحوثيون.

وكرر الاتحاد الأوروبي دعمه القوي للمبعوث الخاص للأمم المتحدة وفريقه وتمسكه باتفاق ستوكهولم الذي عقد في ديسمبر 2018 لرسم خارطة طريق لإنهاء الصراع اليمني.