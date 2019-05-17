وفاة مصري جنوبي لبنان.. والسفارة تجري اتصالات لمتابعة الحادث

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت (أ ش أ)

عثرت السلطات اللبنانية على مواطن مصري متوفيا داخل سيارته في محافظة النبطية جنوبي لبنان، فيما تتابع السفارة المصرية في لبنان مجريات التحقيقات الجارية بشأنها مع السلطات المختصة.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية) أن المواطن محمود محمد عثمان السخسوخ، الذي يحمل الجنسية المصرية، عثر عليه اليوم متوفيا داخل سيارته في محافظة النبطية جنوبي لبنان.

وأجرت السفارة المصرية في لبنان اتصالات فور وقوع الحادث مع السلطات اللبنانية وأجهزة الأمن المعنية، للوقوف على تفاصيل واقعة وفاة المواطن والأسباب المؤدية للوفاة، وبيان ما إذا كانت طبيعية أم أنها تحمل شبهة جنائية.

كما تواصلت السفارة المصرية مع ذوي المتوفى، لمعرفة تفاصيل الحادث من جانبهم، وسوف تتابع السفارة عن قرب مجريات التحقيقات التي تتم حاليا.