الأمم المتحدة: اختتام اجتماع الأطراف اليمنية حول البنود الاقتصادية لاتفاق الحديدة بعمان

محمد اسماعيل - القاهرة - جنيف (أ ش أ)
قالت الأمم المتحدة إن الأطراف اليمنية اختتمت اجتماعاتها في العاصمة الأردنية (عمان) برعاية مكتب المبعوث الاممى الخاص لليمن مارتن جريفيث، وحضور البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأضافت الأمم المتحدة - في بيان وزعته في جنيف مساء الخميس - أن الاجتماعات التي استمرت من 14 إلى 16 مايو، شهدت نقاشات صريحة وبناءة بين الطرفين والجهات المشاركة بخصوص المقترحات المطروحة لتفعيل البنود الاقتصادية لاتفاق الحديدة.
وأشارت إلى أن مكتب المبعوث الخاص سيستمر في التواصل مع الأطراف اليمنية لاستكمال هذه النقاشات والمضي قدما في تنفيذ الاتفاق.
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