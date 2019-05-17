بعد تعنت الدوحة.. السعودية ترحب بالقطريين في مطار الملك عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، عن ترحيب المملكة بالمواطنين القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة.

وقالت الوزارة، حسبما ذكرت "سكاي نيوز"، إن المواطنين القطريين بإمكانهم حجز خدمات العمرة بشكل مباشر عند وصولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة دون الحاجة إلى التسجيل الإلكتروني.

ونوهت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات جاءت بعد حجب السلطات القطرية الروابط الإلكترونية التي خصصتها الوزارة لاستقبال طلباتهم.

وأضافت الوزارة، أن هذا الإجراء يأتي تنفيذا لتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.