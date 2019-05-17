الرئيس البرازيلي يتهم الادعاء العام في البلاد باستهدافه عن طريق نجله

محمد اسماعيل - القاهرة - برازيليا (أ ش أ)

وجّه الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، اتهاماً إلى الادعاء العام في البلاد باستهدافه إلى جانب إدارته اليمينية عن طريق فتح تحقيق بالفساد ضد نجله.

وقال الرئيس البرازيلي - في تصريح نقلته شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية اليوم الخميس - إن الادعاء العام في البلاد لن يجد معلومات تضر به، متهماً وسائل الإعلام بالتآمر عليه من أجل رحيله.

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وأوضحت الشبكة أن فلافيو بولسونارو، نجل الرئيس جاير بولسونارو وعضو المجلس التشريعى، تاجر في شراء وبيع العقارات من أجل غسيل أموال تُقدر بالملايين من الدولارات.

وينفي نجل الرئيس البرازيلي من جانبه هذه التهم الموجهة إليه.

يُشار إلى الرئيس جايير بولسونارو فاز برئاسة البرازيل العام الماضي وسط دعوات منه بمكافحة الفساد.