الكويت تحذر من تفاقم الأوضاع في المنطقة

اكد خالد الجار الله نائب وزير الخارجية الكويتية أن الوضع الإقليمي الملتهب يدعو إلى القلق واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، مشيراً إلى أن تسارع وتيرة التصعيد تنبىء بتطورات سلبية من شأنها أن يكون لها تداعيات خطيرة تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
جاء ذلك ردا على سؤال لوكالة الإنباء الكويتية «كونا»، حولالجلسة السرية التي عقدها مجلس الأمة الخميس لمناقشة التطورات الاخيرة المتعلقة بالتصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة.
وقال نائب وزير الخارجية خالد الجارالله بأن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية استعرض المشهد السياسي المتصل بذلك التصعيد كما استعرض وزراء الصحة والتجارة والصناعه
وأكد الجارالله أن الوضع الإقليمي الملتهب يدعو إلى القلق واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، مشيراً إلى أن تسارع وتيرة التصعيد تنبىء بتطورات سلبية من شأنها أن يكون لها تداعيات خطيرة تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وقد دعا نائب الوزير إزاء هذه التطورات والتصعيد إلى بذل جهود للنأي بالمنطقة عن تداعيات ذلك التصعيد الخطير.
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