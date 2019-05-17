هروب المعارض الفنزويلي سيمون سينوفيس

أفادت قناة روسيا اليوم ، بوجود أنباء عن هروب سيمون سينوفيس المعارض الفنزويلي الذي اتهم بالمشاركة في الانقلاب على الرئيس الراحل هوجو تشافيز عام 2002. في الانقلاب على الرئيس الراحل هوجو تشافيز عام 2002. وكان سيمون سينوفيس يقيم تحت نظام الإقامة الجبرية منذ عدة سنوات. وأكد زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو "تحرير" سيمون سينوفيس ويعتبر أنه كان مختطفا منذ سنوات.

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