تركيا: بناء جدار عازل في محيط مدينة عفرين

سارع الجيش التركي، منذ 8 أبريل 2019، ببناء جدار عازل في محيط مدينة عفرين، وبالتحديد في قرية جلبل 8 كم جنوب شرق مركز المدينة.
واستقدم الجيش التركي جرافات وآليات وبدأ بهدم عددكبير من منازل المدنيين وبعض المؤسسات الخدمية، بما فيها خزانان للمياه، ومدرسة القرية، وكذلك اقتلع الآلاف من الأشجار، وبدأ بوضع الجدار الذي لا
وأفاد مراسل قناة روسيا اليوم بأنه ومنذ سيطرة الجيش التركي على منطقة عفرين، في مارس عام 2019، مُنع أهالي العديد من القرى من العودة إليها، ومن بين تلك القرى قرية جلبل التي أصبحت خالية بشكل كامل من أهلها.
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