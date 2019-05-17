فرنسا تعيد فتح التحقيق في مقتل ناشطات كرديات عام 2013

قال مصدر قضائي ومحامي أسر 3 ناشطات كرديات قُتلن في عام 2013، إن الادعاء الفرنسي أعاد فتح التحقيق في القضية التي قد تؤثر على العلاقات الدبلوماسية الفرنسية مع تركيا.
وصرح المصدر القضائي، اليوم الخميس، بأن التحقيق الجديد سيتولاه قاضي تحقيق من وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لمكتب المدعي العام.
وأضاف أن التحقيق يأتي بناء على بلاغ مقدم من أقاربالناشطات الثلاث ضد "مجهولين"، اتهموهم فيه بالضلوع في جرائم قتل تتعلق بعملية إرهابية.
وفي فرنسا، تتطلب مثل هذه البلاغات تلقائيا بدء تحقيق أولي فيها.
من جانبه، أفاد أنطوان كومتي محامي الأسر لـ "رويترز" بأنه "أخيرا، هناك أمل يلوح لعائلات الضحايا بأننا سنتمكن من التكلم بيقين عن الطريقة
وكانت فرنسا قد أسقطت في أوائل عام 2017 جميع الإجراءات القضائية المتعلقة بجريمة القتل التي وقعت في باريس، وذلك بعد وفاة المشتبه به الرئيس، وهو مواطن تركي يبلغ من العمر 34 عاما، جراء مضاعفات ناتجة عن ورم في المخ قبل شهر من موعد بدء محاكمته.
وفي ذلك الوقت، أشار محققون فرنسيون ضمنيا إلى أن المشتبه به، عمر جوني، ربما كان يتصرف بناء على تعليمات من أجهزة المخابرات التركية.
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