صواريخ على زوارق تقليدية حرّكت القوات الأميركية ضد إيران

أعلن مسؤول أميركي أن صواريخ محمّلة على زوارق تقليدية خشبية في مياه الخليج هي بين "التهديدات" التي أوردتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، لتبرير الإنتشار العسكري الأخير في الشرق الاوسط.

وقال هذا المسؤول طالباً عدم الكشف عن إسمه إن "نشر صواريخ على سفن مدنية هو مصدر قلق".

ويؤكد المسؤول الأميركي بذلك معلومات نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز"، جاء فيها أن أجهزة الإستخبارات الأميركية استندت إلى صور لصواريخ على متن زوارق تقليدية خشبية، تؤمن عادة القسم الأكبر من التجارة البحرية في هذه المنطقة".

وأوضحت الصحيفة أيضاً أن عناصر من "الحرس الثوري" نصبوا هذه الصواريخ على متن الزوارق.

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وأضاف المسؤول الأميركي "ما يقلق وخصوصاً العسكريين وأجهزة الاستخبارات، هو النوايا" التي تقف وراء وضع هذه الصواريخ على متن الزوارق.

وفي تصريح للإذاعة الرسمية الأميركية "أن بي آر" لم ينف السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة مجد تخت روانشي بشكل واضح الخميس، نقل هذه الصواريخ إلى زوارق في مياه الخليج.

وكانت إدارة ترامب صعّدت الضغوط على طهران منذ نحو عشرة أيام، وعززت وجودها العسكري في الشرق الأوسط، مشيرة إلى وجود مؤشرات لديها إلى استعدادات إيرانية لارتكاب اعتداءات تستهدف مصالح أميركية.

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