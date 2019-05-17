“اليوم24” ينقل كواليس سيتكوم “البوي” للفنان سعيد النصيري-فيديو

فيديو: حسام أديب
أنهى الفنان المغربي سعيد الناصيري، مؤخرا، تصوير ستكوم “البوي”، الذي يعرض على قناة “شدى:، ونال إشادة فئة من الجمهور، رغم التهم التي وجهت له.
وحكى، سعيد الناصيري، في تصريحه لـ”اليوم 24″، عن قصة الستكوم الكوميدي الذي يعود به بعد غياب طويل، مبرزا أنه يروي قصة أب يعمل كخادم في منزل سيدة أم لطفل.
يشارك في بطولة “البوي” إلى جانب سعيد الناصري، كل من فاطمة خير ونعيمة إلياس، والطفلة كلارا ملاك، والطفل طه أزهاري، وخريج برنامج ستانداب عبد الله بركاوي الملقب بـ”كحلوش”.
يذكر أن ستكوم الناصيري واجه تهمة سرقة فكرته من ستكوم أمريكي يدعى “who’s the boss?”، غير أن الناصيري رد بأن الفكرة هي مقتبسة من أعمال عالمية كثيرة عالجت مواضيع محلية بنفس الطريقة.
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