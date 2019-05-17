ولاية الأمن بالبيضاء تخلد ذكرى 63 لتأسيس مديرية العامة للامن الوطني..الوردي:” معدل الجريمة انخفض بشكل عام”-صور

صور: حسام أديب

تخلد ولاية الأمن بالدار البيضاء، صباح اليوم الخميس، ذكرى 63 لتأسيس مديرية العامة للأمن الوطني.

وحضر هذا الاحتفال، والي الدار البيضاء ووكيل الملك لدى المحكمة الإستئناف، ورؤساء المناطق الأمنية التابعة جهة الدار البيضاء السطات، فضلا عن شخصيات عسكرية، إضافة إلى حضور الفنانين ورياضين ووفاعلين الجمعويين ومختلف منابر الإعلامية.

وقال عبد الله الوردي، والي أمن الدار البيضاء، خلال كلمة ألقاها بمناسبة هذا الإحتفال، “إن أهم خاصية طبعت هذه السنة، تتمثل في تشييد المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني؛ وتدشين الملك لمركز الفحص بالأشعة والتحاليل الطبية لفائدة أسرة الأمن الوطني”.

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وأكد والي الأمن البيضاء أن معدل الجريمة انخفض بشكل عام، “بحيث استطاعت المصالح الأمنية محاصرة الجريمة بكافة تجلياتها؛ خاصة تلك الماسة بالأشخاص وقضايا المخدرات، كما استطاعت أن تفك لغز الوقائع المتشابهة، التي عرفت تفاعلا إعلاميا وجماهيريا كبيرا كاد أن يؤثر على الإحساس العام بالأمن”، بحسب تعبيره.

وذكر والي الأمن مثالا على ذلك، “يتعلق الأمر باختطاف رضيعتين وثلاث طفلات؛ وهي الوقائع التي فكت ألغازها مصالح الشرطة القضائية استنادا إلى معلومات قدمتها مصالح مديرية مراقبة التراب الوطني؛ حيث تبين أن الأمر يتعلق بحالات فردية معزولة ولا علاقة لوقائعها بالجريمة المنظمة؛ فتمت استعادة القاصرين موضوع هذه الجرائم؛ وإيقاف المتورطين الذين قدموا إلى العدالة”.

كما عرفت هذه السنة الأمنية، وفقا لوالي الأمن “اتساعا في المجال الترابي لولاية أمن الدار البيضاء؛ بحيث تم استلحاق مدينة الرحمة بالمجال الترابي التابع لولاية الأمن؛ بإحداث منطقة أمن الرحمة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني”.

هذا، وأكد المصدر ذاته، أن العمليات الأمنية الموجهة لمحاربة الجريمة بكافة أشكالها، أسفرت عن إيقاف ما مجموعه 118 ألف و 739 شخصا؛ منهم94 ألف و685 مشتبها فيه تم إيقافهم في حالة تلبس بالجرم.

إضافة إلى إيقاف 24 ألف و54 مبحوثا عنه من أجل جنايات وجنح مختلفة؛ وذلك بواقع زيادة بلغ 10 آلاف و149.