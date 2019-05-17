فنانة مغربية حاضرة في الدراما المصرية.. تؤدي دور صعيدية

تخوض المغنية المغربية الطاهرة حماميش أول تجربة لها في التمثيل، من خلال مسلسل “ولد الغلابة”، الذي يؤدي بطولته النجم أحمد السقا.

وتؤدي الطاهرة، خريجة برنامج ستار أكاديمي، في المسلسل، الذي يعرض على mbc مصر، شهر رمضان الحالي، دور الفتاة الصعيدية، بعد أن تمكنت من إتقان اللهجة بفضل الشركة المنتجة، التي وضعت شخصا تحت تصرفها لتعليمها.

وقالت الطاهرة، سابقا، إنها وجدت، في بادئ الأمر، صعوبة كبيرة في التحدث باللهجة الصعيدية، كما أنها تخوفت من الأمر، لكنها تجاوزت كل ذلك، وتمكنت من اتقان دورها.

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وعن أجواء العمل قالت الطاهرة: “حظيت بتشجيع كل أعضاء فريق العمل، من بينهم أحمد السقا، الذي آمن بقدراتي في التمثيل”.

ويحكي المسلسل قصة رجل صعيدي، يدعى عيسى يعاني الفقر، ما يضطره إلى العمل في مهنتين بسبب ظروفه المادية، التي يتعرض لها خلال الأحداث، الأولى يشتغل فيها مدرسا في إحدى المدارس الحكومية، والثانية يعمل فيها سائق سيارة أجرة ليلا، ومع تصاعد الأحداث يُجبر على فعل أشياء تتعارض مع مبادئه.

مسلسل “ولد الغلابة”، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي، وأداء كل من أحمد السقا، ومحمد ممدوح، ومي عمر، وإنجي المقدم، وهبة مجدي، وإدوارد، وتدور أحداثه في بيئة صعيدية.