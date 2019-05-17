الفائز سيظفر بـ27 مليار والمغرب في المستوى الأول.. إطلاق “أضخم” بطولة عربية للمنتخبات

يستعد تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، لإطلاق نسخة جديدة من البطولة العربية الخاصة بالمنتخبات، ستكون مختلفة عن النسخ السابقة، وسعترف رصد منح مالية جد ضخمة، قد تغري المنتخبات العربية باللعب بمنتخباتها الأولى، وتتجاوز قيمة كل البطولات القارية.

وحسب تقارير صحفية سعودية، فإن النسخة الجديدة من البطولة العربية للمنتخبات المقترحة، ستعرف رصد 27 مليون دولار ( حوالي 27 مليار سنتيم)، للمنتخب الفائز بالدورة، وهي أغلى منحة في تاريخ البطولة.

وأكدت التقارير ذاتها، أن النظام الجديد المقترح، سيعرف مشاركة جميع المنتخبات العربية، وستدور المنافسة على مدار عام ونصف، 18 شهرا، كما أن مجموع جوائزها ومنحها ستصل إلى 81 مليون دولار.

وأوضحت نفس المصادر على أنه سيتم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى قسمين، القسم الأول سيتأهل بشكل مباشر إلى دورثمن النهائي، ويتكون من المنتخبات العشر الأولى المصنفة في تصنيف الفيفا، من بينهما المغرب، والمستوى الثاني يعرف تباري 12 منتخبا، الذين يتذيلون ترتيب “الفيفا” عربيا، وسيتنافسون على المراكز الست الأخرى.

وكان تركي آل الشيخ، قد أكد في تصريحات سابقة، بأنه يعد فعلا لنسخة جديدة من البطولة العربية ستكون استثنائية، ومختلفة عن باقي النسخ السابقة، وستعرف تنافسا محتدما بين أبرز المنتخبات العربية.