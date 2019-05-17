فاتي جمالي توضح موقفها من تقليد يوسف أوزلال لها..وتصرح : كان زواجي قريبا قبل تأجيله-فيديو

فيديو: حسام أديب

قالت الفنانة المغربية فاتي جمالي إنها لا تنزعج من تقليد الفنان الكوميدي يوسف ازولال، الشهير بشخصية “فاطمة التاويل” لها، متحدثة لـ”اليوم 24″ عن زواجها، وكذلك أعمالها الحديثة، و تجربتها في برنامج “ماستر شاف سليبرتي”.

وتوقعت جمالي أن يلقى مسلسل “الماضي لا يموت”، الذي يعرض على القناة الأولى في رمضان الحالي، نجاحا كبيرا، نظرا لقصته وطريقة إخراجه، مبرزة أنها تلعب فيه دور صحفية.

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وكشفت جمالي، أنها شاركت في مسلسل “دموع وردة” رفقة المخرج ياسين فنان، لكنه لن يعرض رمضان الحالي، وهذا أمر تفضله، لأن المسلسلات تأخد حقها أكثر خارج رمضان حسب رأيها.

وأبرزت جمالي أن علاقة بالمطبخ، كانت ليست بالحديدة، قبل تجربة “برنامج ماستر شاف سليبرتي” ، التي أتاحت لها فرصة إكتشاف قدرتها على تحضير أطباق متنوعة.