محامي المتهم السويسري في جريمة “شمهروش”: طلبنا توفير الترجمة لطمأنة موكلي وعائلته..وإدخال الدولة طرف ضروري لجبر الضرر- فيديو 

في ثاني جلسات محاكمة المتهمين في قضية “شمهروش”، اليوم الخميس، في محكمة الإرهاب في سلا، تقدم دفاع المتهم السويسري، “كيفن زولير جيرفوس”، بملتمس لتوفير ترجمة فورية لمجريات المحاكمة.

وقال سعد السهلي، محامي “كيفن”، في حيثه لـ”اليوم 24″، عقب الجلسة، إن الملتمس، الذي قدمه يهدف إلى رفع سقف المحاكمة العادلة، وضماناتها، معتبرا أنه على الرغم من أن المحاكمة علنية، إلا أن والدة “كيفن”، التي تحضر أطوار المحاكمة، أصيبت بالفزع أثناء انسحاب هيأة المحكمة للتداول في ملتمس إدخال الدولة، حيث اعتقدت أن هيأة الحكم انسحبت للتداول في الحكم، مشددا على أن توفير الترجمة، سيمكن الحاضرين الأجانب من متابعة الجلسة، وتحقيق مبدأ العلنية.

ورجح السهلي، في ذات التصريح، أن تستجيب المحكمة لملتمسه، مشيرا إلى أن طلبه سيحقق الطمأنينة لموكله، وعائلته، والقضاء يستجيب لكل ما يمكن أن يحقق ضمانات للمحاكمة العادلة.

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وعن قبول المحكمة، اليوم، إدخال الدولة المغربية كطرف في القضية، اعتبر السهلي أن ذلك كان ضروريا لجبر الضرر لعائلات الضحايا، لأن المتهمين في القضية “ناس معوزين، وفقراء، حسب الظاهر من الملف”.

واعتبر السهلي أن قرار المحكمة، اليوم، بخصوص إدخال الدولة طرفا في القضية، لا يعني أن الحكم سيكون ضدها، مضيفا: “يجي الوكيل القضائي ويدافع على إخراج الدولة”، متشبثا في ذات الوقت بكون الملتمس صائبا.