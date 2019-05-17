حمد الله “يخلد” إسمه في السعودية.. أصبح أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في التاريخ

كتب عبد الرزاق حمد الله، النجم المغربي المحترف في النصر السعودي، إسمه بمداد من ذهب في تاريخ النادي الأصفر، والكرة السعودية، بعد أن توج اليوم رسميا، بلقبين، الأول هو هداف هذا الموسم بـ34 هدفا، والثاني هو الهداف التاريخي على الإطلاق للدوري السعودي.

فقد حطم أمرابط، اليوم الخميس، في مباراة الباطن، عن الجولة 30 والاخيرة من الدوري السعودي، الرقم القياسي السابق، المسجل باسم السعودي حمزة إدريس والممثل في 33 هدفا، بعد أن أضاف إلى رصيده هدفين اثنين، ليخلد إسمه في تاريخ الدوري السعودي، ويتوج موسمه الاستثنائي، بأفضل طريقة ممكنة.

وقاد الثنائي المغربي، نور الدين أمرابط وعبد الرزاق حمد الله، فريق النصر السعودي للتتويج، اليوم الخميس، بلقب الدوري السعودي للمحترفين، بعد أن أنهى الموسم متصدرا للدوري، متقدما على غريمه التقليدي، ومنافسه الأول الهلال.

وانتصر الفريق الأصفر، الملقب بـ” العالي”، مساء اليوم، على ضيفه الباطن، بهدفين دون رد، وقعهما النجم المغربي حمد الله، لينهي الموسم هدافا للدوري برصيد تاريخي، ويضمن بذلك لقب الدوري المحلي.

وعلى الرغم من انتصار الهلال، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، على الشباب، إلا أن انتصار النصر مكنه من البقاء في المقدمة، برصيد 70 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن مطارده المباشر، الهلال صاحب الـ69 نقطة.