رسميا.. حمد الله وأمرابط يقودان النصر للتتويج بالدوري السعودي للمحترفين

قاد الثنائي المغربي، نور الدين أمرابط وعبد الرزاق حمد الله، فريق النصر السعودي للتتويج، اليوم الخميس، بلقب الدوري السعودي للمحترفين، بعد أن أنهى الموسم متصدرا للدوري، متقدما على غريمه التقليدي، ومنافسه الأول الهلال.

وانتصر الفريق الأصفر، الملقب بـ” العالي”، مساء اليوم، على ضيفه الباطن، بهدفين دون رد، وقعهما النجم المغربي عبر الزاق حمد الله، لينهي الموسم هدافا للدوري برصيد تاريخي، ويضمن بذلك لقب الدوري المحلي.

وعلى الرغم من انتصار الهلال، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، على الشباب، إلا أن انتصار النصر مكنه من البقاء في المقدمة، برصيد 70 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن مطارده المباشر، الهلال صاحب الـ69 نقطة.