بعدما اشتكت من تجاهل الفنانين لها.. الغاوي يزور الركراكي -صورة

زار الفنان محمد الغاوي، أمس الأربعاء، الفنانة فاطمة الركراكي، التي ترقد في مستشفى بسلا، لإجراء فحوصات حول حالتها الصحية.

ونشر الغاوي، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، صورته وهو يقبل يد الركراكي، وعلق عليها :” في زيارة لأختنا الفنانة فاطمة الركراكي”.

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واشتكت الركراكي سابقا، من عدم اكثرات الفنانين لوضعها الصحي الصعب، خصوصا أن فقدت بصرها كليا بفعل التقدم في السن، موضحة أن الشقيقان هشام ورشيد الوالي هما من يزورانها.

يذكر أن وزير الصحة أنس الدكالي كان قد أعطى أوامر بنقل الركراكي إلى المستشفى لإجراء الفحوصات التي أكذت أنها لا تعاني من أي مرض سوى أعراض تقدمها في سن، إذ تبلغ حوالي 96سنة.