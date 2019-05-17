الجمعة الثانية: نصائح لتجنب الحرّ الشديد في المسجد الأقصى غدًا

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - في ظل الحرّ الشديد والارتفاع المرتقب لدرجات الحرارة وبالتزامن مع الجمعة الثانية من شهر رمضان والتوقعات التي تشير إلى الأعداد الهائلة المتوافدة للمسجد الأقصى المبارك لأداء الشعائر الدينية، أصدرت جمعيّة الهلال الأحمر الفلسطينية مساء اليوم، الخميس، بيانًا ذكّرت فيه الصائمين بأخذ الاحتياطات الضرورية للمحافظة على سلامتهم العامة.
وجاء في البيان "للأخوة المصلين في المسجد الأقصى المبارك وفي ساحات المساجد في المحافظات كافة، يرجى أخذ الاحتياطات اللازمة ليوم غد الجمعة حيث ستكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة والأجواء حارة بشكل عام".
وقد تصل درجة الحرارة العظمى المتوقعة في مدينة القدس غداً إلى 34 درجة مئوية.
نصائح هامة يجب التقيد بها حفاظاً على سلامتكم :
- شرب كمية جيدة من الماء هذه الليلة وحتى فترة السحور.
- ارتداء قبعات حماية من أشعة الشمس وملابس قطنية فضفاضة فاتحة اللون.
- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة.
- لا مانع من استخدام المياه الباردة لترطيب القبعات والملابس كل فترة خلال النهار.
- تجنب الازدحامات والتدافع قدر الإمكان، حتى لو تأخرت قليلاً داخل المسجد لساعة أو ساعتين، فالازدحامات تزيد من شعور الصائم بالضيق والحر والعطش.
ومن الجدير بالذكر، أدى نحو 110 آلاف مُصلٍ من القدس المحتلة وخارجها، الليلة، صلاتي العشاء و"التراويح" في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وسط استعدادات ضخمة للجمعة الثانية من شهر رمضان، حسب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.
وتجري الأوقاف الإسلامية واللجان المساندة والعاملة في "الأقصى"، ولجان حارات وأحياء البلدة القديمة استعدادات واسعة لاستقبال آلاف المُصلين يوم غد للمشاركة في صلاة الجمعة الثانية من رمضان في الأقصى المبارك.
كما وأعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي حالة الاستنفار في صفوف عناصر وحداتها المختلفة في القدس المحتلة، عشية صلاة الجمعة الثانية من رمضان بالأقصى.
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