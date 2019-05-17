شكرا لقرائتكم خبر عن الهيل: الوضع في قطر غير مستقر.. وتنظيم الحمدين يخفي الحقائق والان مع التفاصيل

أكد المعارض القطري "خالد الهيل" المتحدث باسم المعارضة القطرية، خلال مقطع فيديو مصور عن فكرة ظهورة والتحدث عن الحقائق المخفية داخل قطر والأوضاع الداخلية للبلاد، وهي فكرة برنامجه الجديد "مجلس خالد الهيل"، والذي يتم إذاعته عبر قناة اليوتيوب الخاصة به، مضيفًا أنه سيتم كشف الأوضاع القطرية الغير مستقرة، وهو الأمر الذي آلت اليه الأمور تحت قيادة تنظيم الحمدين.

وقال "الهيل"، كنت ومازالت أتابع أوضاع القطريين والعرب في بريطانيا، واسترعي انتباهي غياب منصة للحوار والنقاش الراقي في لندن، وذلك لمناقشة قضايا تهم الجميع، وهو الأمر الذي جعله يحول مجلسه الخاص إلي مجلس عام، يستضيف من خلاله كافة الآراء للحديث عن معاناة الشعب القطري، وطرح الرؤي والأفكار التي تؤمن بها المعارضة القطرية، من أجل التغير السلمي في البلاد والانتقال من حكم الطاغية الحالي، لحكم المؤسسات والدولة، التي يأمن فيها المواطن والمقيم معًا علي ماله ونفسه وعرضه.