شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. أسر قياديين للميليشيا الحوثية في محافظة الضالع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: دكت مدفعية الجيش اليمني اليوم أوكار وتجمعات ميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الضالع جنوب اليمن. Advertisements وتركز القصف المدفعي على تحركات لميليشيا الحوثي الانقلابية في مناطق عدة غرب مديرية قعطبة شمالي المحافظة. وأفاد موقع سبتمبر نت الناطق باسم الجيش اليمني أن القصف المدفعي أسفر عن مقتل وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، وتدمير طاقم قتالي للميليشيا. وفي ذات السياق أسرت قوات الجيش خلال تلك المواجهات عدداً من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، بينهم القياديان المدعوان أبو محمد المطهر، وأبو علي شرف الدين، مسؤولا تحشيد وإمداد الميليشيا.

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