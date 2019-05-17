الان تتابع مصرع 6 من عناصر الحوثي أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع الجيش اليمني بالحديدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 30 دقيقة - 1:01 ص, 17 مايو 2019 م التعليقات: 0 لقي 6 من عناصر مليشيا الحوثي مصرعهم أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع الجيش اليمني بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

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