الان تتابع الإعلان عن ميلاد الحراك القومي السوداني والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، الأربعاء، ميلاد “الحراك القومي السوداني”، وذلك من خلال تدشين نشاطه رسمياً بحضور عدد من الصحافيين.
وقال نائب رئيس الحراك، محجوب الأحمدي، لدى مخاطبته المؤتمر الصحافي الذي نظمه الحراك “إن الحراك يسعى إلى دولة سودانية مدنية حديثة بمشاركة كل الأطياف”، مضيفاً أن من أهداف الحراك “بناء دولة حديثة على أساس المواطنة والعدالة وبمشاركة فاعلة من كل مكوناته والحفاظ على البلاد من التشرذم”.
من جانبه، قال خالد آدم، ممثل الحركات المسلحة، إن الحراك يضم 46 حركة مسلحة، مشيراً إلى أنهم يأملون أن تخرج الثورة بتحقيق متطلبات الشعب السوداني، ومشدداً على مشاركة كل أطياف السوادن في الحراك. وأشار إلى نبذ القبلية وأنهم “أتوا إلى الحراك بقلوب راضية”، مناشداً كل الحركات المسلحة الانضمام للسلام. وأضاف أنهم يساندون المجلس لتحقيق أهداف السودان، متمنياً من قوى إعلان “الحرية والتغيير” ضرورة تقبل الآخر.
كانت هذه تفاصيل خبر الإعلان عن ميلاد الحراك القومي السوداني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.