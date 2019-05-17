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الإعلان عن ميلاد الحراك القومي السوداني

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جدة - عمرو شويل شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، الأربعاء، ميلاد “الحراك القومي السوداني”، وذلك من خلال تدشين نشاطه رسمياً بحضور عدد من الصحافيين.

وقال نائب رئيس الحراك، محجوب الأحمدي، لدى مخاطبته المؤتمر الصحافي الذي نظمه الحراك “إن الحراك يسعى إلى دولة سودانية مدنية حديثة بمشاركة كل الأطياف”، مضيفاً أن من أهداف الحراك “بناء دولة حديثة على أساس المواطنة والعدالة وبمشاركة فاعلة من كل مكوناته والحفاظ على البلاد من التشرذم”.

من جانبه، قال خالد آدم، ممثل الحركات المسلحة، إن الحراك يضم 46 حركة مسلحة، مشيراً إلى أنهم يأملون أن تخرج الثورة بتحقيق متطلبات الشعب السوداني، ومشدداً على مشاركة كل أطياف السوادن في الحراك. وأشار إلى نبذ القبلية وأنهم “أتوا إلى الحراك بقلوب راضية”، مناشداً كل الحركات المسلحة الانضمام للسلام. وأضاف أنهم يساندون المجلس لتحقيق أهداف السودان، متمنياً من قوى إعلان “الحرية والتغيير” ضرورة تقبل الآخر.

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