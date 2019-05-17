شكرا لقرائتكم ثنائية حمدالله تقود النصر لتجاوز الباطن والفوز بلقب الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توج النصر بلقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بعد فوزه 2-1 على ضيفه الباطن رغم انتصار الهلال ملاحقه المباشرة وحامل اللقب 3-2 على الشباب في قمة الرياض يوم الخميس.

وبعد سباق مثير على اللقب مع الهلال رفع النصر رصيده إلى 70 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الثاني وبطل المسابقة في آخر موسمين.

واعتمد النصر على هدافه وهداف المسابقة عبد الرزاق حمد الله الذي سجل ثنائية الفريق ليرفع رصيده إلى 34 هدفا في صدارة الهدافين وحطم الرقم القياسي المسجل باسم حمزة إدريس عام 2000 عندما سجل 33 هدفا في الدوري في موسم واحد.

ووضع المهاجم المغربي النصر في المقدمة من ركلة جزاء في الدقيقة 26 قبل أن يدرك زيد العونلي التعادل للباطن بتسديدة هائلة إثر هجمة مرتدة في الدقيقة 53، لكن بعدها بأربع دقائق أعاد حمد الله النصر للمقدمة بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء وكاد أن يجعل النتيجة 3-1 بركلة حرة في الدقيقة 81 أنقذها البرازيلي أدريانو فاتشيني حارس الباطن ببراعة وحولها إلى ركنية.