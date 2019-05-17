رئيس مجلس الأمة الكويتي: يوجد فرص عالية جدًا للحرب في المنطقة

ذكر رئيس ​مجلس الأمة الكويتي​ مرزوق علي الغانم أن "حكومة البلاد أكدت استعدادها لمواجهة أي طارئ أو حالة حرب في المنطقة"، معترفًا بوجود احتمال لنشوب نزاع عسكري واسع".

وأكّد الغانم، في تصريح صحفي في مجلس الأمة عقب انتهاء جلسة النظر في طلب مناقشة التطورات الإقليمية المتسارعة، وتأثيرها على أمن واستقرار البلاد والمقدم من النواب و​الحكومة​ ولذي نوقش في اجتماع مغلق، أن "نائب رئيس ​مجلس الوزراء​ ووزير الخارجية صباح ​خالد الحمد الصباح​ قدم شرحًا مفصلًا للمشهد السياسي وآخر التطورات والأحداث، تبين منه "مدى دقة و​حساسية​ وخطورة المرحلة المقبلة ووجوب الاستعداد واتخاذ كافة الإجراءات لكل الاحتمالات الواردة".

وشدد الغانم على أن "توجيهات أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح التي صدرت في اليومين الماضيين تستدعي من جميع المسؤولين وأبناء الشعب اتخاذ كل أشكال الحيطة والحذر والاستعداد لكل الاحتمالات المقبلة".

وأوضح أن "خارجيا، للأسف، الأوضاع غير مطمئنة، أما داخليًا بالتأكيد ما استمعنا إليه من استعدادات حكومية وفق ما عرض علينا يشير إلى أن استعدادات الدولة أفضل بكثير من المرات الماضية"، مضيفًا أن "مجموعة من الوزراء قدموا شرحًا عن استعدادات الدولة لمواجهة أي حالة حرب في المنطقة كل فيما يعنيه".