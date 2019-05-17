وزارة التجارة الأميركية تنشر أمر الحظر الخاص بشركة هواوي الصينية

وضعت وزارة التجارة الأميركية رسميًا شركة هواوي تكنولوجيز و68 شركة تابعة لها في أكثر من 20 دولة فيما يسمى "قائمة الكيانات". وهي خطوة تمنع عملاق الاتصالات الصيني من شراء أجزاء أو مكونات من شركات أميركا دون الحصول على موافقة من الحكومة الأميركية.
وأوضحت الوزارة أن "أمر الحظر يبدأ سريانه على الفور ويشمل شركات تابعة لهواوي في كندا واليابان والبرازيل والمملكة المتحدة وسنغافورة بين دول أخرى"، مشيرة إلى أن "الحكومة الأميركية ستجري مراجعة لطلبات الموافقة على الصفقات على أساس كل حالة على حدة".
ويقول أمر الحظر إن ممثلين عن الحكومة الأميركية توصلوا إلى أن هواوي منخرطة في أنشطة مضادة للأمن القومي أو مصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
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