وزير حقوق الإنسان في اليمن يدين مقتل 6 مدنيين بغارة لطيران التحالف

دان وزير حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية محمد عسكر "بأشد العبارات مقتل 6 مدنيين بينهم 4 أطفال من أسرة واحدة، في قصف بغارة لطيران التحالف على أحد المنازل بصنعاء، وأدعو اللجنة الوطنية للتحقيق للقيام بدورها، وتقديم مرتكبيها للعدالة، تحقيقا لمبدأ الانتصاف للضحايا".
وأشار إلى أن "أي عمليات عسكرية لا بد أن تتقيد بمبادئ الحرب والتي تبدأ بمبدأ التمييز مرورًا بمبدأ التناسب والضرورة العسكرية"، معتبرًا أن "تعريض المدنيين للخطر بوضع منشآت عسكرية، في وسط الأحياء السكنية كما حصل في سعوان قبل أشهر، جريمة وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني".
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