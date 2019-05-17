مجلس الشيوخ الفرنسي يحظر على الأمهات ارتداء الحجاب أثناء مرافقة أبنائهن في الرحلات المدرسية

أقر ​مجلس الشيوخ الفرنسي​ "قانون المدارس" الذي أعدته ​الحكومة​، بتأييد 186 صوتًا، مقابل معارضة 100 صوت، فيما امتنع 59 عضواً عن التصويت.

ويتضمن القانون مادة تحظر على الأمهات ارتداء الحجاب أثناء مرافقة أبنائهن في الرحلات المدرسية.

ولن يدخل القانون حيز التنفيذ إلا بعد المصادقة عليه من قبل الجمعية الوطنية، الغرفة السفلى للبرلمان الفرنسي.

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ونقل إعلام محلي عن النائبة عن حزب "الجمهوريون" اليميني في ​فرنسا​ جاكلين أوستاش برينيو قولها إن "القانون يهدف إلى سد فجوة قانونية في تطبيق ​العلمانية​".

بينما أكّد وزير التعليم الفرنسي جان ميشيل بلانكير أن "القانون يتناقض مع قرارت مجلس الدولة، وسيخلق العديد من المشكلات حيال تطوير الرحلات المدرسية".

فيما انتقدت نائبة ​الحزب الاشتراكي​ فيفيان أرتيغالاس إقرار القانون، معتبرة أنه "لا ينبغي استخدام العلمانية كأداة من أجل تحقيق مكاسب سياسية".