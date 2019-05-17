تعليق مشروع بناء كاتدرائية أرثوذكسية في روسيا بعد تظاهرات وصدامات

أعلن رئيس بلدية مدينة أورال الروسية في يكاتيرينبرغ، ألكسندر فيسوكينسكي، "تعليق مشروع بناء كاتدرائية أرثوذكسية في المدينة"، بعد أيام من التظاهرات والصدامات في الموقع المحدّد لتشييد الكاتدرائية.

وأوضح في تصريح صحافي، أنّه "سيتمّ إجراء استطلاع رأي لتحديد مستقبل المشروع".

وكان قد احتجّ الآلاف في مدينة أورال هذا الأسبوع ضد خطط ​الكنيسة الأرثوذكسية​ بناء كاتدرائية تحاكي أُخرى كانت موجودة قبل العهد السوفياتي في متنزه يرتاده كثيرون وسط المدينة.

وقد لفت الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ خلال منتدى في مدينة سوتشي على البحر الأسود، إلى أنّه "إذا كان الناس ضدّ ذلك، يجب احترام رأيهم".