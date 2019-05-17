بدء محاكمة متطرق روسي في ألمانيا متّهم بمحاولة تفجير مركز تجاري

بدأت في ​برلين​ محاكمة المتطرف الروسي "محمد علي س" (31 عامًا) بتهمة محاولة ​تفجير​ مركز تجاري في العاصمة الألمانية.

وذكر النائب العام مالتي ميرز، لدى تلاوته القرار الاتّهامي بحقّ "محمد علي س."، أنّ الأخير "كان يهدف، بواسطة المتفجرات، لقتل أكبر عدد من الناس".

والموقوف قد اعتُقل في أيار عام 2018 وهو متّهم بالسعي لتفجير ​عبوة ناسفة​ داخل مركز تجاري في برلين بالتعاون مع شريكه الفرنسي كليمان بور الموقوف حاليًّا في ​فرنسا​.

وتعتقد النيابة العامة أنّهما، في إطار التحضير لمشروع الاعتداء، حصلا على مساعدة من الجهادي التونسي أنيس العامري الّذي دهس بواسطة شاحنة حشدًا من الناس في سوق ميلادية في برلين في 2015، في اعتداء أوقع 12 قتيلًا.