بومبيو ناقش مع سلطان عمان "التهديدات الإيرانية للمنطقة الخليجية"

أكّدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغن أورتاغوس أن "الوزير مايك بومبيو ناقش، في اتصال هاتفي، مع سلطان عُمان قابوس بن سعيد وشكره على شراكة بلاده مع الولايات المتحدة"، موضحة أنهما "أعادا التأكيد على دعمهما القوي للمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث وللعملية السياسية في اليمن".
وأشارت إلى أن "الجانبين توافقا على وجوب تقيد الأطراف بالالتزامات التي قطعتها في السويد بهدف إظهار جديتها ودفع العملية السياسية إلى الأمام"، لافتة إلى أن "بومبيو والسلطان قابوس ناقشا أيضاً ما وصفته التهديدات الإيرانية للمنطقة الخليجية بشكل عام على حد تعبيرها.".
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