بومبيو ناقش مع سلطان عمان "التهديدات الإيرانية للمنطقة الخليجية"

أكّدت المتحدثة باسم ​الخارجية الأميركية​ مورغن أورتاغوس أن "الوزير ​مايك بومبيو​ ناقش، في اتصال هاتفي، مع سلطان ⁧‫عُمان‬⁩ قابوس بن سعيد وشكره على شراكة بلاده مع ​الولايات المتحدة​"، موضحة أنهما "أعادا التأكيد على دعمهما القوي للمبعوث الأممي الخاص إلى ​اليمن​ ​مارتن غريفيث​ وللعملية السياسية في اليمن".

وأشارت إلى أن "الجانبين توافقا على وجوب تقيد الأطراف بالالتزامات التي قطعتها في ​السويد​ بهدف إظهار جديتها ودفع العملية السياسية إلى الأمام"، لافتة إلى أن "بومبيو والسلطان قابوس ناقشا أيضاً ما وصفته التهديدات الإيرانية للمنطقة الخليجية بشكل عام على حد تعبيرها.⁧‫".