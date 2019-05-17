مجلس الأمن يلتئم الجمعة لمناقشة تصاعد العنف في شمال غرب سوريا

نقلت "وكالة الصحافة الفرنسية- أ.ف.ب" عن دبلوماسيين، إشارتهم إلى أنّ "​مجلس الأمن الدولي​ يعقد جلسة طارئة الجمعة لبحث تصاعد القتال في شمال غرب ​سوريا​"، في ثاني اجتماع بهذا الشأن خلال أسابيع.

ومنذ أواخر نيسان الماضي، كثّفت القوات السورية وحليفتها الروسية هجماتها على ​محافظة إدلب​ الّتي يسيطر عليها المسلحون، ما أثار القلق من حصول هجوم شامل وشيك لاستعادة السيطرة على هذه المنطقة.

وطلبت ​بلجيكا​ و​ألمانيا​ و​الكويت​ الأربعاء عقد هذا الاجتماع، الّذي سيشكّل متابعة للجلسة المغلقة الّتي عُقدت الجمعة الماضي، وأعربت خلالها دول عدّة عن قلقها من أزمة إنسانيّة محتملة قد تنتج من هجوم شامل.