بوتين:الدفاع الروسية يجب أن تمتلك معلومات واضحة عن الجيوش الأجنبية

أكد الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ خلال اجتماع حكومي حول القضايا المتعلقة بالدفاع ان ​وزارة الدفاع​ الروسية إلى جانب الوكالات الحكومية الأخرى يجب أن تمتلك معلومات موجزة عن حالة وأنشطة ​القوات المسلحة​ الأجنبية.

وأضاف بوتين، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية "بالطبع، يجب أن يكون لدى وزارة الدفاع والوكالات الأخرى معلومات موثوقة في الوقت المناسب بشأن ​الصواريخ​ و​الفضاء​ والأرصاد الجوية ووضع الخرائط، وكذلك حالة وأنشطة القوات المسلحة الأجنبية".

وكان بوتين قد أعلن أن المجموعة المدارية الروسية للأقمار الصناعية العسكرية وذات الأغراض المزدوجة، قد تم تجديدها في السنوات الأخيرة بحوالي 80 بالمئة وزادت بمقدار 1.5 مرة.