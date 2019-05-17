الفصائل الفلسطينية تستنكر افتراء إياد علاوي على غزة

استنكرت ​فصائل المقاومة​ الفلسطينية افتراء رئيس ائتلاف الوطنية في ​العراق​ اياد علاوي على غزة واتهامها بامتلاك ​صواريخ​ بالستية موجهة للخليج. ورأت ان "اياد علاوي يبحث عن مكاسب ومنافع شخصية على حساب أمن شعبنا في قطاع غزة"،مطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لمعالجة هذا التطاول.

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