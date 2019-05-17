النشرة: خلافات بين شبان من آل جعفر وأصوات الرصاص تملأ أجواء بعلبك

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​البقاع​ بأن أصوات رصاص من أسلحة خفيفة ومتوسطة وقذائف من نوع آر بي جي تسمع في ​مدينة بعلبك​ مصدرها ​الشراونة​ نتيجة خلافات بين شبان من ​آل جعفر​.

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