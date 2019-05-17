عدوان بوداع صفير: وعد بأن نبقى على المصالحة أمناء وعهد أن نحافظ على الاستقلال

لفت نائب رئيس "حزب القوات اللبنانية" النائب ​جورج عدوان​، في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، بمناسبة وداع البطريرك الراحل الكاردينال ​مار نصرالله بطرس صفير​، إلى أنّ "في وداعك يا بطريرك ​الاستقلال​ والمصالحة... في وداعك وعد وعهد".

وأوضح أنّ "وعدًا بأن نبقى على المصالحة أمناء، وعهدًا أن نحافظ على الاستقلال مهما بلغت التضحيات".

وأرفق عدوان التعليق بصور جمعته ونواب تكتل "الجمهورية القوية" برئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط، ونواب اللقاء ورئيس "حركة الاستقلال" النائب ميشال معوض.

يُذكر أنّ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قد احتفل عصر اليوم بالصلاة لراحة نفس البطريرك صفير، في بكركي، بحضور أركان الدولة اللبنانية وممثّلين لعدد من الدول العربية والأجنبية، وحشود حزبية وسياسية وروحية وعسكرية وشعبية ملأت الباحة الخارجية للصرح البطريركي.