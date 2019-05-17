المتحدث باسم أنصار الله: من وقاحة التحالف بعد كل جريمة تسويقها على انها إنجاز عسكري

رأى الناطق باسم ​حركة أنصار الله​ ​محمد عبد السلام​ أنه من وقاحة التحالف بعد كل جريمة تسويقها على انها إنجاز عسكري.

وكان المتحدث باسم التحالف العربي تركي المالكي أكد أن "القيادة المشتركة للتحالف ملتزمة بتطبيق أعلى معايير الاستهداف وكذلك تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بالعمليات العسكرية واتخاذ كافة الإجراءات فيما يتعلق بوقوع الحوادث العرضية"، مشيرًا إلى أن "هجمات الحوثي لا تهدد السعودية فقط ولكن الاقتصاد العالمي".

ولفت إلى أن "ميليشيات الحوثي تتلقى التعليمات من حرس إيران الثوري"، مبينًا أن "عملية عسكرية ناجحة طالت أهدافًا مشروعة لا سيما في صنعاء"، موضحًا أن "وجود أضرار جانبية أمر وارد ونحيل أي حادث لفريق تقييم الحوادث".