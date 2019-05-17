جريح في حادث اصطدام دراجة بشاحنة على الاوتوستراد الشرقي لمدينة صيدا

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا ان ​سيارة​ صدمت دراجة كهربائية على الأوتوستراد الشرقي ل​مدينة صيدا​ بالقرب من دوار ​مكسر العبد​، ما ادى الى اصطدام الدراجة بشاحنة صغيرة.

وقد ادى الحادث الى اصابة الشاب (أحمد ع.). وعلى الفور حضر الى المكان عناصر ​الدفاع المدني​ وعملوا على إسعافه ونقله الى ​مستشفى صيدا الحكومي​ للمعالجة.