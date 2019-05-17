جريح في حادث اصطدام دراجة بشاحنة على الاوتوستراد الشرقي لمدينة صيدا

افاد مراسل النشرة في صيدا ان سيارة صدمت دراجة كهربائية على الأوتوستراد الشرقي لمدينة صيدا بالقرب من دوار مكسر العبد، ما ادى الى اصطدام الدراجة بشاحنة صغيرة.
وقد ادى الحادث الى اصابة الشاب (أحمد ع.). وعلى الفور حضر الى المكان عناصر الدفاع المدني وعملوا على إسعافه ونقله الى مستشفى صيدا الحكومي للمعالجة.
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