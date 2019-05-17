أبو صعب: اجتماع مسائي إيجابي ومنتج في وزارة الدفاع مع وزيرة الداخلية

أكّد وزير الدفاع الياس بو صعب، في تعليق على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه "اجتماع مسائي إيجابي ومنتج في وزارة الدفاع مع وزيرة الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن ووفد من قيادتي الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي".
يذكر أن الاجتماع قد بدأ قبيل الساعة التاسعة مساء بحضور رئيس الأركان في الجيش اللواء أمين العرم ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان وعدد من العمداء من الجيش وقوى امن الداخلي.
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