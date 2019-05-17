أبو صعب: اجتماع مسائي إيجابي ومنتج في وزارة الدفاع مع وزيرة الداخلية

أكّد وزير الدفاع ​الياس بو صعب​، في تعليق على ​وسائل التواصل الاجتماعي​، أنه "اجتماع مسائي إيجابي ومنتج في ​وزارة الدفاع​ مع وزيرة الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن ووفد من قيادتي ​الجيش اللبناني​ و​قوى الامن الداخلي​".

يذكر أن الاجتماع قد بدأ قبيل الساعة التاسعة مساء بحضور رئيس الأركان في الجيش اللواء أمين العرم ومدير عام ​قوى الأمن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​ وعدد من العمداء من الجيش وقوى امن الداخلي.