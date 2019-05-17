البخاري: تشرفت اليوم بتمثيل الملك سلمان بمراسم دفن البطريرك صفير

أشار سفير ​السعودية​ ​وليد البخاري​، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "‏تشرفت اليوم بتمثيل مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز- حفظه الله - بتقديم واجب العزاء والمشاركة في مراسم دفن البطريرك ​مار نصرالله بطرس صفير​ في ​بكركي​ في حضور ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​".

يذكر ان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي احتفل اليوم بالصلاة لراحة نفس البطريرك مار نصرالله بطرس صفير، في بكركي، في حضور أركان الدولة اللبنانية وممثلين لعدد من الدول العربية والأجنبية، وحشود حزبية وشعبية ملأت الباحة الخارجية للصرح البطريركي.