ترامب يطرح خطة جديدة للهجرة تفضل الشبان المتعلمين المتحدثين بالإنجليزية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يريد "إدخال تعديلات على نظام الهجرة يتم بموجبها تفضيل الشبان المتعلمين المتحدثين بالإنجليزية ولديهم عروض عمل على الأشخاص الذين لديهم روابط عائلية بأميركيين"، مشيرًا إلى أن "خطتنا تشمل تحديثًا شاملًا للعملية القانونية المختلة المتعلقة بالهجرة".
وأوضح ترامب أن "هذه العملية تعاني من خلل تام"، لافتًا إلى أن "إدارته تريد زيادة الأمن على الحدود وتقليل عدد طلبات اللجوء".
يذكر أن "ترامب تبنى عندما كان مرشحًا رئاسيًا عام 2016 وخلال رئاسته سياسة متشددة بشأن الهجرة، ويضغط من أجل بناء جدار على الحدود مع المكسيك كما استخدم خطابًا لاذعًا لوصف المهاجرين من بلدان أميركا الوسطى إلى الولايات المتحدة".
وتجدر الإشارة إلى أن "الجمهوريين أيدوا بصورة عامة مقترحات ترامب بشأن الهجرة، لكن الخطة الأحدث للبيت الأبيض تهدف إلى توحيد صفوفهم بشكل أوسع نطاقًا".
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