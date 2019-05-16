قرر الرئيس الامريكي دولاند ترامب منذ قليل اعلان حالة الطوارئ على مستوى البلاد لحماية الشبكات الأميركية من التجسس الخارجي حسب ما جاء في الواشنطن بوست

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل / الرئيس الامريكي يعلن حالة الطوارئ ... الاسباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.