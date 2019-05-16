تركيا تعلن إلغاء الحظر على لقاء "أوجلان" بمحاميه

كشف وزير العدل التركي، عبد الحميد جل، أن القرارات التي كانت تحظر لقاء عبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني بمحاميه تم إلغاؤها.
وجاءت تصريحات وزير العدل التركي، اليوم الخميس، تعليقا على لقاء جمع زعيم "حزب العمال الكردستانى " بمحاميه.
وخلال رده على أسئلة الصحفيين عقب استقباله، في أنقرة، أعضاء اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب، أوضح غُل أن لقاء المحكومبمحاميه حق يكفله القانون، كما ينص القانون على تقييد هذا الحق في الحالات التي تمثل خطرا أمنيا محددا.
وأضاف الوزير أنه "كانت هناك قرارات سابقة تمنع لقاء أوجلان بمحاميه إلا أنه تم إلغاء هذه القرارات".
وردا على سؤال بخصوص ما قام به أعضاء اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب في
وبخصوص لقائه مع أعضاء اللجنة، صرح عبد الحميد غل بأنه "كان مثمرا"، مشيرا إلى أن تركيا باعتبارها دولة عضو في مجلس أوروبا، تفتح أبوابها لمراجعة اللجنة.
وأكد غل أن تركيا تفي بجميع التزاماتها المترتبة على عضويتها في مجلس أوروبا والناجمة عن الاتفاقات الدولية، داخل السجون وفي الموضوعات المتعلقة بالحرية.
وأضاف أن تركيا دولة حقوق ولا تتسامح أبدا مع التعذيب والمعاملة السيئة.
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