الجبير يلتقي سفراء بريطانيا وألمانيا وفرنسا

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء عادل أحمد الجبير، في مقر وزارة الخارجية بالرياض، أمس، سفير المملكة المتحدة لدى المملكة سايمون كوليس، ومبعوث إفريقيا والبحر الأحمر بوزارة خارجية المملكة المتحدة جوليان رايلي، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة يورج راناو، وسفير جمهورية فرنسا لدى المملكة فرانسوا جوييت. وجرى -خلال الاستقبالات- مناقشة مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



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