اتهام تركيا بنقل أسلحة وإرهابيين إلى ليبيا

اتهم الجيش الوطني الليبي المخابرات التركية بالتخطيط لنقل إرهابيين من سورية إلى ليبيا، إضافة إلى نقل الأسلحة الخطيرة إلى ليبيا، عبر ميناء مصراتة، خلال الأيام المقبلة.

أوضح المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أن بعض الأسلحة التي تمكن رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج من إبرام صفقات لجلبها تشمل صواريخ سام 7، التي تعتبر خطرا على المنطقة وأوروبا، لافتا إلى أن تركيا تستعدّ لنقل الأسلحة الخطيرة إلى ليبيا، عبر ميناء مصراتة، إلى جانب إرهابيين من سوريا، خلال الأيام المقبلة.

وأضاف اللواء المسماري في مؤتمر صحفي أن خطر الإمداد التركي سيمتد نحو بوكوحرام وتنظيمات الإرهاب في إفريقيا، مطالبا الأوروبيين إلى التنبه للدورين التركي والقطري في علاقتهما بالإرهاب، ودعم الإخوان المسلمين.

وأكد أن الجيش الليبي يخوض منذ 2014 حربا قوية نيابة عن كامل المنطقة والعالم، وأنه يواصل خوض معاركها بثبات في ضواحي العاصمة وشرقها، لافتا إلى أن القوات الجوية مازالت تستهدف أوكار «الإرهاب» في طرابلس وتحقق نتائج باهرة، تؤكّد قرب حسم المعركة.

وذكر اللواء المسماري أن طائرات قوات الوفاق تقصف عشوائيا منازل المدنيين في ضواحي العاصمة، مثل القصف الذي استهدف منازل في عين زارة وترهونة ومناطق جنوب العاصمة.