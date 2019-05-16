مسام ينتزع 1024 لغما في ثاني أسابيع مايو

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن «مسام» خلال الأسبوع الثاني من مايو الحالي، من انتزاع 27 لغماً مضاداً للأفراد، و210 ألغام مضادة للآليات، و6 عبوات ناسفة، و781 ذخيرة غير منفجرة، ليبلغ إجمالي ما تم نزعه 1024 لغماً.

يذكر أن إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع 70539 لغما زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.